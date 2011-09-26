G20 готується до можливого дефолту Греції

Глава МВФ сьогодні проведе переговори у Вашингтоні з міністром фінансів Греції щодо економічної кризи, яка охопила цю країну.

Водночас з цим в пресі з`являються повідомлення, що т.зв. "Велика двадцятка" (G20) розглядає можливість часткового дефолту Греції.

Кореспондент Бі-бі-сі у Вашингтоні повідомляє, що багато хто побоюється, що в разі дефолту Греції, інші країни, як наприклад Італія і Іспанія, підпадуть під тиск фінансових ринків.

За словами кореспондента, міністри фінансів G20 розробляють способи обмежити поширення кризи за межі Греції.