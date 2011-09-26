Для пенсіонерів вигідне підвищення пенсійного віку?

Міністр фінансів РФ Олексій Кудрін вважає, що підвищення пенсійного віку буде вигідним для російських пенсіонерів. За його словами, зараз в РФ виникає дефіцит коштів на виплату пенсій, однак якщо пенсійний вік збільшити, то ризики, відповідно, зменшаться.

Розмовляючи з журналістами, глава Мінфіну нагадав, що в 2012 р. дефіцит Пенсійного фонду Росії перевищить позначку в 1 трильйон рублів. Він зауважив також, що цієї проблеми боятися не варто, і що в Росії проблему пенсійного віку "перебільшують".

Підвищення пенсійного віку має бути здійснено поступово, впевнений О.Кудрін. Оскільки основні демографічні складності очікують Росію через 10-15 років, то саме на цей термін державі необхідно орієнтуватися в питанні про пенсійну реформу.

Раніше глава Мінфіну висловлював думку, що якщо Росія відмовиться від підвищення пенсійного віку, то країні доведеться підвищувати податки. За його словами, тільки за останні два роки приблизно 10 країн, включаючи Україну, змінили пенсійний вік.

Наприкінці травня, нагадує РосБізнесКонсалтинг, прем`єр-міністр РФ Володимир Путін заявив, що поки немає потреби підвищувати пенсійний вік. "Далі будемо дивитися на реалії - через п`ять, десять, 15 років", - зазначив він. Говорячи про європейський досвід, В.Путін зауважив, що європейці живуть довше росіян. "Не можна відривати вихід на пенсію від тривалості життя".