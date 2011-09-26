МВФ назвав найбагатшу країну

Міжнародний валютний фонд визнав Катар найбагатшою країною у світі в 2010 році, повідомляє Газета.Ru з посиланням на The Global Post.

За даними фонду, ВВП на душу населення в Катарі становить 88222 дол. На друге місце опустився Люксембург – там ВВП на душу населення дорівнює 81466 дол.

Катар майже вдвічі обігнав США, країну з найбільшою економікою, де ВВП на душу населення становив 46860 дол.

За даними МВФ, на 2016 рік ВВП на душу населення в Катарі може досягти 111963 дол., що дасть змогу цій країні як і раніше залишатися на першому місці.