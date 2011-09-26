Рада ЄС вимагає ЗВТ з Україною якнайшвидше

Рада з питань зовнішньої торгової політики ЄС підтримала укладення договору з Україною про зону вільної торгівлі якнайшвидше. Про це заявив сьогодні за підсумками засідання Ради ЄС міністр у економічних справах Польщі Марцін Королец.

"Рада підтримала укладення договору з Україною про усебічну зону вільної торгівлі найпізніше до саміту ЄС-Україна в грудні цього року", - сказав він.

У свою чергу комісар ЄС з питань торгівлі Карел де Гухт також відмітив, що ЄС і Україна знаходяться на шляху укладення договору до кінця цього року.

За його словами, комісар знаходиться в постійному контакті з українським першим віце-прем`єр-міністром Андрієм Клюєвим.

"Ми наближаємося до укладення договору", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість укладення договору про зону вільної торгівлі без угоди про асоціацію через проблеми із справою проти екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко, комісар відмітив що зазвичай політична і економічна частина угоди завжди приймаються разом.

"Ці угоди завжди разом. І це буде і тут. Я не говоритиму про політичні проблеми, які можуть бути, ми повинні просуватися в переговорах з тим щоб досягти угоди до саміту ЄС-Україна в грудні", - сказав Де Гухт.

В той же час, він відмітив, що угода може набути чинності окремо, що пов`язано з процедурою ратифікації угоди (для ратифікації економічної частини потрібні рішення Ради ЄС і Європарламенту, а політичною - ратифікація в усіх 27 парламентах країн-членів ЄС - ред.).

"Я можу досягти угоди, а потім воно потрапляє в європейський "млин"", - сказав комісар ЄС.

Говорячи про хід переговорів, Де Гухт відмітив, що в питаннях співпраці в енергетиці все ще залишається низка невирішених запитань, зокрема, відносно того, які положення застосовуватимуться у разі переривання постачань енергоресурсів, наступних транзитом через Україну.

Міністр з економічних питань Польщі відмітив, що більшість учасників засідання підтримали завершення переговорів з Україною якнайшвидше, хоча низка технічних запитань все ще вимагає завершення.

"Можна сказати, що у нас хороші новини, але пити шампанське ще рано", - підкреслив Королец.

Нагадаємо, Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільною з лютого 2008 року.

Сторони планують укласти угоду до кінця нинішнього року. Угода про зону вільної торгівлі буде складником угоди про асоціацію між Україною і ЄС.