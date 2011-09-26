Судді з усієї СНД зберуться в Казахстані

Голови вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів розглянуть питання створення асоціації суддів СНД.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН у Республіці Білорусь в прес-службі Виконавчого комітету СНД, 29-30 вересня в Алмати пройде засідання ради голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи за спорами у сфері економіки.

Учасники засідання планують розглянути близько 10 питань. Зокрема, члени ради розглянуть питання щодо практики застосування угоди про порядок вирішення спорів, пов`язаних зі здійсненням господарської діяльності, й нову редакцію рекомендацій із застосування угоди про розмір держмита і порядок його стягнення при розгляді спорів між суб`єктами господарювання різних країн.

«Також планується винести на обговорення питання, що стосуються митного законодавства країн Співдружності в умовах інтеграції, визначення черговості погашення вимог за грошовими зобов`язаннями, надання міжнародної правової допомоги між державами - учасницями СНД, створення Євразійської юридичної мережі у цивільних і економічних справах та низку інших», - йдеться в повідомленні прес-служби Виконкому СНД.

Довідка УНІАН. Рада голів вищих арбітражних, господарських, економічних та інших судів, що вирішують справи за спорами у сфері економіки, утворена в 2002 році з метою подальшого розвитку міждержавної співпраці й розширення взаємної правової допомоги у економічних спорах. Одним із основних завдань ради є об`єднання зусиль із виконання рішень судів однієї держави на території іншої, обмін досвідом у сфері господарського законодавства й норм судочинства при вирішенні економічних спорів. До складу ради входять представники Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану та України.