Рада Безпеки почала обговорювати незалежність Палестини

Рада Безпеки ООН почала обговорювати питання про визнання незалежності палестинської держави. Консультації проходять за закритими дверима. Дискусії можуть, на думку спостерігачів, тривати кілька тижнів.

Минулого тижня глава Палестинської автономії Махмуд Аббас подав до Ради Безпеки заявку про визнання незалежності. Проти цього кроку різко заперечує Ізраїль. Четвірка міжнародних посередників - США, ЄС, Росія і ООН - закликала палестинців та Ізраїль відновити мирні переговори.

Сполучені Штати раніше заявили, що накладуть вето на можливий проект резолюції про визнання Палестини. Ряд членів Конгресу і лідери єврейських громад США на прес-конференції в Нью-Йорку в понеділок засудили дії Аббаса і закликали до переговорів.