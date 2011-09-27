Росіяни кинулися скуповувати долари

Росіяни відреагували на загострення ситуації на фінансових ринках скуповуванням валюти. Газета "Коммерсант" пише, що за останні два тижні вересня попит на готівкову валюту виріс на третину. За словами опитаних банкірів, найбільш запитані виявилися американські долари. Крім того, вкладники банків зайнялися конвертацією рублів на валюту на банківських рахунках.

В останні місяці через загострення боргової кризи в ЄС і втечі інвесторів від ризиків, пов`язаних з інвестиціями в економіки країн, що розвиваються, позиції російської валюти значно послабли. Курс долара почав зростати з серпня, а в останні тижні зростання лише прискорилося.

На валютних торгах на ММВБ 22 вересня долар піднявся вище позначки в 32 рубля і оновив максимум з 2009 року. На позначці в 29 рублів за долар, яку вважають справедливою в Мінфіні країни, американська валюта перебувала останній раз на початку вересня.