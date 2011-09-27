Медведєв легко прибрав конкурента

Президент Росії Дмитро Медведєв, який запропонував міністру фінансів Олексію Кудріну протягом дня подати у відставку, заявив, що той мав шанс на інше політичне майбутнє.

"Олексій Леонідович, я так розумію, мав можливість заявити свою позицію раніше і прийняти для себе рішення про своє політичне майбутнє. До речі, приєднатися навіть до "правих сил". Звали, що називається - Олексій Леонідович відмовився. Мабуть, з якихось інших міркувань ", - наводить слова президента РІА "Новости".

Натомість газета "Коммерсант" пише, що демарш Кудріна викликаний тим, що Кремль не дотримав обіцянки призначити його на посаду прем`єра після виборів: "Він (О. Кудрін) дуже хотів очолити праву партію і як ідейна, авторитетна людина теоретично міг зробити гарний проект. Його туди не пустили, пообіцявши посаду прем`єра при наступному президентові. Але тепер прем`єром буде самі знаєте хто", - сказав виданню співрозмовник.

Нагадаємо, 24 вересня на з`їзді партії "Єдина Росія" Д.Медведєв запропонував В.Путіну балотуватися в президенти РФ, а сам очолить уряд. Після цього міністр фінансів заявив, що відмовиться працювати в уряді Медведєва, пославшись на розбіжності щодо економічної політики.

Російські журналісти нагадують, що Путін і Кудрін знайомі ще з часів роботі в команді першого мера Петербурга Анатолія Собчака. У своїй книзі Путін розповідає, як Кудрін, коли був начальником Головного контрольного управління президента запросив його на роботу в адміністрацію Кремля.

Економічні експерти сходяться в тому, що втрата однієї з ключових і впливових фігур може негативно позначитися на російській економіці. Кудрін беззмінно і успішно очолював Мінфін РФ 11 років.