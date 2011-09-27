Експерт: питання участі України в Митному союзі нікуди не поділося

Директор міжнародних програм центру Разумкова Михайло ПАШКОВ вважає, що питання про участь України в Митному Союзі стоятиме у порядку денному українсько-російських переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав на прес-конференції у понеділок.

«Кажучи про Митний союз, ця тема звучала і звучатиме», - сказав експерт.

За його словами, Митний союз - це геополітична ініціатива РФ, і керівництво Росії чудово розуміє, що без України ця ініціатива не буде ефективною.

«Тема Митного союзу залишатиметься в переговорному процесі. Я думаю, що Росія на це робитиме своєрідний політичний акцент. Тим паче, що ПУТІНУ, який знову прийшов до влади, буде потрібна певна зовнішньополітична перемога, прорив», - сказав М.ПАШКОВ.

На його думку, ця тема визначатиме тональність, характер і атмосферу двосторонніх відносин.

Експерт прогнозує, що подальші відносини між Україною і Росією будуть «достатньо складними». «Мені б хотілося, щоб ці відносини перейшли у формат діалогу на рівні європейських цінностей, норм і правил, щоб залишилася осторонь так звана кулуарна дипломатія і щоб не було у нас сюрпризів «а ля Харків»», - сказав він.

М.ПАШКОВ вважає, що позиція російського керівництва найближчими роками щодо України не зміниться, триватиме тиск.

На його думку, Росія не буде стороннім спостерігачем у період парафування, підписання і ратифікації Україною угоди з ЄС про асоціацію. «Можливий варіант, який вже був навколо Бухарестського саміту», - сказав він.

Кажучи про результати зустрічі Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з Президентом і прем`єр-міністром Росії в Завидово, експерт зазначив, що зараз досить складно говорити про конкретні результати зустрічі. «Я думаю, що вона була преамбулою до жовтневого засідання українсько-російської державної комісії, де й будуть ухвалені відповідні рішення», - сказав М.ПАШКОВ.