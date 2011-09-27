У Ємені підірвали кортеж міністра оборони

Невідомі підірвали кортеж міністра оборони Ємену Мухаммеда Насера Ахмеда АЛІ.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес, в результаті інциденту 10 чоловік дістали поранення, сам міністр не постраждав.

Водночас, за даними агентства Рейтер, кількість потерпілих не перевищує семи чоловік.

Інцидент стався в місті-порту Аден на півдні Ємену. Вибухівку, що була в припаркованому автомобілі, було приведено в дію за допомогою дистанційного пристрою. В результаті вибуху найбільші пошкодження одержала перша машина міністерського кортежу, військовослужбовці, які перебували в ній, дістали поранення. Сам глава Міноборони був у другому автомобілі кортежу і не постраждав, повідомляє Рейтер.

Масові антиурядові виступи почалися в Ємені на початку лютого і перейшли в активну фазу в середині березня. Маніфестанти вимагають проведення реформ і відставки Президента країни Алі Абдалли САЛЕХА, який перебуває при владі вже 33 роки. Єменські силовики застосовують зброю для розгону антиурядових акцій. За даними ЗМІ, під час народних хвилювань в країні загинуло кілька сотень чоловік.