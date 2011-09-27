Україна встановила відносини з Соломоновими Островами

Україна встановила дипломатичні відносини з Соломоновими Островами.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України.

За їх даними, документ про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Соломоновими Островами було підписано сьогодні міністром закордонних справ України Костянтином ГРИЩЕНКОМ та міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Соломонових Островів Петером АГОВАКОЮ.

Як зазначили в МЗС, зустріч глав зовнішньополітичних відомств відбулася в рамках загальнополітичних дебатів 66-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Український міністр також обговорив зі своїм колегою перспективи двостороннього політичного діалогу між двома країнами.