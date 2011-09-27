В європейських офісах Газпрому пройшли обшуки

У "Газпромі" готують заяву для преси у зв`язку з обшуками, проведеними представниками Єврокомісії в офісах європейських компаній - імпортерів газу. "Ми зараз аналізуємо ситуацію і в середу зробимо офіційну заяву для преси", - заявив представник "Газпрому" Сергій Купріянов.

Раніше агентство РІА "Новости" повідомляло, що представники Єврокомісії проводять обшук в берлінському представництві дочірньої компанії "Газпрому" - Gazprom Germania.

За інформацією видання Wirtschaftswoche, обшук проводять більше десяти представників Єврокомісії. Компанію, за інформацією видання, звинувачують у цінових змовах і зловживанням становищем на ринку.

У свою чергу MarketWatch передає, що обшуки також пройшли в дочірній компанії "Газпрому" в Чехії - Vemex, передає агентство.