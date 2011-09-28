Турецький прем’єр спричинив бійку на засіданні ООН

Під час засідання 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку прем`єр-міністр Туреччини Тайіп Ердоган став учасником відразу кількох конфліктів.

Як повідомляє ТСН, запізнюючись на початок промови глави Палестинської автономії Махмуда Аббаса, який переконував членів Радбезу визнати Палестину повноправним членом ООН, турецький прем`єр вирішив скоротити шлях до свого місця і спробував пройти в зал найкоротшим шляхом, який не призначений для проходу гостей.

Співробітники служби безпеки ООН, виконуючи посадові інструкції і не знаючи в обличчя представників усіх 193 країн членів ООН, вирішили перешкодити такому несанкціонованого доступу.

У цей момент охоронці Ердогана, які були зареєстровані в штаб-квартирі як його радники, стали розштовхувати представників служби безпеки.

В результаті один з учасників бійки - співробітник охорони штаб-квартири ООН - був госпіталізований. У результаті Ердоган пройшов в зал засідань ООН, але все ж через передбачений протоколом вхід.

Глава прес-служби генерального секретаря ООН Мартін Несіркі вже назвав інцидент з турецькою делегацією "вичерпаним" і заявив, що "всі необхідні заходи прийняті".

Відзначимо, у той же день на турецького прем’єра було ще скоєно напад невідомим.

Невідомий чоловік спробував напасти на турецького прем`єра під час виступу перед Генеральною асамблеєю президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса. Нападника зупинили охоронці Ердогана. Прем`єр-міністр не постраждав.

Дипломати, які були присутні при інциденті, описують напад як "дуже стрімкий".

Мотиви нападника невідомі, однак висуваються припущення, що напад міг бути пов`язаний з турецько-курдським конфліктом.