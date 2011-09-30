Британський віце-прем'єр: Україна може стати європейським гігантом

Програма розвитку співробітництва зі східними сусідами Європейського Союзу "Східне партнерство" (СП) не є альтернативою членства в європейському об`єднанні для включених у неї держав.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сказав заступник глави британського уряду Нік КЛЕГ у Варшаві.

«"Східне партнерство» не є альтернативою членства в ЄС", - сказав віце-глава, якого цитує РАР.

Н.КЛЕГ, котрий прибув до столиці Польщі для участі в Другому саміті СП, відзначив важливість подальшого поглиблення інтеграції держав Євросоюзу, що зробить європейське об`єднання ще більш привабливим для потенційних нових членів.

"Країни завжди відрізнялися, рівень інтеграції також був різний, бо народи по різному еволюціонують ... це не проблема, проблема в тому, аби криза не віддалила нас один від одного ще більше", - сказав він.

"Працюючи рука в руку європейці досягають кращих результатів, ніж повертаючись один до одного спиною", - наголосив Н.КЛЕГ.

Британський віце-прем`єр назвав необхідною умовою розвитку "Східного партнерства" лібералізацію економік та гарантування верховенства права в шести державах, включених у програму.

"Кумовський капіталізм без демократичного контролю не діє. Брак прозорості веде до корупції. Без верховенства права не буде інвестицій", - сказав він.

Н.КЛЕГ також висловив переконання, що Україна завдяки потенціалу сільського господарства та енергетичних ресурсів може стати "європейським гігантом" за умови побудови в державі ринкової економіки та запровадження демократичних стандартів, в тому числі, через реформу судової системи.

"Бачимо прогрес (в Україні), на жаль, не можна цього самого сказати про Білорусь", - додав він.