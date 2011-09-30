Міністри закордонних справ країн ГУАМ зустрілись у Варшаві

Міністри закордонних справ країн ГУАМ обговорили питання поглиблення регіональної співпраці, в тому числі на галузевому рівні.

Як повідомили УНІАН у Секретаріаті ГУАМ, обговорення відбулося на 15-му засіданні Ради міністрів закордонних справ ГУАМ у рамках саміту «Східного партнерства» у Варшаві.

Міністри зазначили зростання обсягів взаємної торгівлі, розглянули пріоритетні завдання взаємодії у форматі ГУАМ, включаючи перспективи розширення співпраці з Європейським Союзом.

За результатами засідання було підписано «Варшавську заяву РМЗС ГУАМ про перспективи співпраці та європейської інтеграції» та затверджено «План дій ГУАМ з активізації галузевої співпраці».

Місце та терміни проведення чергового засідання РМЗС будуть узгоджені дипломатичними каналами.