У ПАРЄ ходять чутки, що на сесію можуть «вкинути» тему Тимошенко

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в жовтні може обговорити ситуацію в Україні через суд над екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав глава російської делегації у ПАРЄ, голова міжнародного комітету Держдуми РФ Костянтин КОСАЧОВ.

«Ходять чутки, що ця тема – судовий процес над екс-прем`єром Юлією ТИМОШЕНКО - може бути вкинута на розгляд сесії ПАРЄ», - сказав К.КОСАЧОВ.

Водночас він відзначив, що жодної резолюції поки немає, проте у кулуарах ця ідея обговорюється.

«Я знаю, що в ПАРЄ дуже багато охочих цю тему внести, однак у якій формі, з якими документами і хто це робитиме, поки не ясно», - сказав він.

К.КОСАЧОВ відзначив, що позиція РФ з цього питання залежатиме від висунутих ініціатив.

«З власними ініціативами з цього приводу ми виступати не плануємо», - сказав він.

Він відзначив, що у зв`язку з цим в Страсбурзі наступного тижня перебуватиме глава МЗС України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Не виключено, що у понеділок депутати Асамблеї розпитуватимуть його про ситуацію в Україні, а у четвер це питання буде винесене на обговорення сесії», - сказав К.КОСАЧОВ.

Як повідомлялося, 3 жовтня в Страсбурзі розпочинає роботу осіння сесія ПАРЄ.