Обама підтвердив знищення лідера Аль-Каїди в Ємені

Президент Барак Обама підтвердив, що один з найвпливовіших членів керівництва "Аль-Каїди" Анвар Авлакі, який народився в США, був убитий в Ємені.

Обама назвав це великим ударом по "Аль-Каїді". Американські та єменські представники раніше повідомляли, що автомобіль, яким їхав Авлакі і його охорона, був знищена ракетним залпом американського безпілотного апарату.

Авлакі вижив після попереднього такого удару, нагадує Бі-бі-сі.

У заяві міністерства оборони Ємену зазначено, що в сьогоднішній операції в гірському районі на сході країни загинув також інший ісламіст Самір Хан. Він також був громадянином США пакистанського походження.

Ці двоє людей, які добре знали англійську мову, редагували сайт, метою якого була радикалізація мусульман, що живуть на Заході.

Аль-Авлакі народився в Нью-Мехіко і виріс в Ємені. Як стверджував один з агентів ФБР, аль-Авлакі обманним шляхом отримав грант на навчання в Колорадському університеті на початку 1990-х років, навмисно зазначивши невірне місце народження в анкеті на здобуття гранту. У роки навчання аль-Авлакі навернувся в радикальний іслам і почав проповідувати в мечетях Сан-Дієго і Форт-Коллінс (штат Колорадо).