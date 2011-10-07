Звільнили соціолога, заарештованого за низький рейтинг Лукашенка

У Мінську звільнений затриманий у четвер білоруський соціолог Олег Манаєв, повідомляє Радіо Свобода.

Раніше повідомлялося, що директор Незалежного інституту соціально-економічних і політичних досліджень (НІСЕПД) Олег Манаєв був затриманий міліцією - без пояснення причин.

Минулого тижня інститут Манаєва опублікував дані опитувань, які свідчать про те, що рейтинг президента Білорусії Олександра Лукашенко знизився до мінімального рівня за 17-річну історію досліджень цього центру і склав 20,5 відсотків.

Падіння рейтингу президента соціологи пов`язали з погіршенням економічної ситуації в Білорусі.