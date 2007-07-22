ХАМАС зробила Тоні Блеру попередження

Палестинський рух "Хамас" заявив, що якщо новий спеціальний представник "квартету" міжнародних посередників з близькосхідного врегулювання Тоні Блер ігноруватиме угруповання, це негативно позначиться на його "кредиті довіри" на цій посаді. "Ми попереджаємо нового посланця "квартету", що якщо він спробує ігнорувати "Хамас", це коштуватиме йому його кредиту довіри в новій якості", - сказав член палестинської організації Махмуд Захар - колишній міністр закордонних справ Палестинської національної адміністрації (ПНА).

Заява палестинської ісламістської організації була зроблена напередодні візиту Т.Блера на Близький Схід, протягом якого він має відвідати Ізраїль і Західний берег річки Йордан, - частину Палестинської автономії, влада в якій належить прихильникам ФАТХ і голові ПНА Махмуду Аббасу. Відвідини сектора Газа, контрольованого "Хамас" для нового посланця не передбачені. Більш того, Т.Блеру дані інструкції не вести діалогу з "Хамас", а обмежитися переговорами з М.Аббасом як єдиним легітимним представником Палестинської автономії.

Раніше цього місяця колишній прем`єр-міністр Великобританії Т.Блер був призначений спеціальним посланцем близькосхідного "квартету" посередників.

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