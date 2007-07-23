Президент Польщі оголосив триденну жалобу

Президент Польщі Лех Качинський (Lech Kaczynski) оголосив триденну загальнонаціональну жалобу у зв`язку із загибеллю в автомобільній катастрофі у Франції 27 польських паломників.

Глава держави оголосив траур після повернення з Гренобля ( південний схід Франції), в околицях якого в неділю вранці загинули 27 поляків, повідомляє РІА "Новости".За уточненими даними, в автобусі їхав 51 паломник. Потерпілі були доставлені у лікарні Гренобля.

У Греноблі разом з Качинським знаходився президент Франції Ніколя Саркозі. Лідери відвідали госпіталь, в який доставили потерпілих під час ДТП. Раніше на місце трагедії прибув прем`єр-міністр Франції Франсуа Фійон.

Як повідомлялося, автобус пробив кам`яну балюстраду дороги N85 і впав з висоти 40 метрів у яр у французьких Альпах, де тече річка Романш (Romanche). Машина повністю згоріла.

За попередніми даними слідства, у автобуса, який обслуговувала фірма Orlando Travel, відмовили гальма.

Траса, по якій їхав польський автобус, є однією з найнебезпечніших у Франції. На ній вже загинули 200 чоловік, не рахуючи жертв цієї трагедії.