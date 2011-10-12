Заява Верховного представника ЄС щодо Тимошенко (відео)

Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН записала заяву щодо вироку екс-прем’єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО на відео.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі К.ЕШТОН.

Зазвичай Верховний представник ЄС просто робить заяви у письмовій формі і не записує їх у телевізійному форматі.

Зараз відеозапис із декларацією розповсюджений на офіційному веб-сайті Ради ЄС http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/