Заява Верховного представника ЄС щодо Тимошенко (відео)
07:07, 12 жовтня 2011Світ
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Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН записала заяву щодо вироку екс-прем’єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО на відео.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі К.ЕШТОН.
Зазвичай Верховний представник ЄС просто робить заяви у письмовій формі і не записує їх у телевізійному форматі.
Зараз відеозапис із декларацією розповсюджений на офіційному веб-сайті Ради ЄС http://tvnewsroom.consilium.europa.eu/
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