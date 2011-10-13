СБУ відпрацьовує з НАТО механізми боротьби з кіберзлочинністю

Служба безпеки України відпрацьовує з НАТО спільні механізми боротьби з кіберзлочинністю.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБУ, в Ялті 11-13 жовтня відбуваються міжнародні експертні консультації "Україна-НАТО"

"Кіберзлочинність не має державних кордонів, – отже, й зусилля з протидії їй – справа не однієї держави. Потрібна плідна міжнародна співпраця багатьох країн світу як на державному рівні, так і на рівні співробітництва між урядовими організаціями та представниками бізнесу у сфері розповсюдження IT-технологій", - цитує прес-центр СБУ слова керівника відділу кібернетичного захисту Директорату нових викликів безпеці Міжнародного секретаріату НАТО Сулеймана АНІЛА.

Експертні консультації у рамках роботи групи "Україна-НАТО" мають за мету відпрацювання механізмів міжнародного співробітництва та спільних програм із залученням представників гілки державного управління та приватного сектору у питаннях захисту інформаційної сфери держави.

"За сучасних умов активізації міжнародних терористичних, екстремістських організацій та злочинних структур, які використовують інформаційні технології для реалізації своїх намірів, забезпечення інформаційної безпеки є однією з найважливіших складових системи забезпечення національної безпеки держави", – підкреслив перший заступник голови Служби безпеки України, національний координатор співробітництва Україна-НАТО з питань безпеки Володимир ХІМЕЙ.

Вітчизняні та іноземні учасники робочих зустрічей обговорили найбільш актуальні питання розвитку систем захисту кіберпростору, зокрема, особливості забезпечення кібернетичної безпеки за умов інформатизації; взаємодії державного та приватного секторів у питаннях захисту інформаційної сфери держави; особливості обробки персональних даних в контексті кібернетичного захисту; проблеми формування недержавного сектору безпеки України; сучасні загрози Інтернет-простору. Представники Ради національної безпеки і оборони України розповіли про роботу над проектом Стратегії України у галузі кібернетичного захисту.

Під час Консультацій сторони обмінялися досвідом із питань протистояння кібернетичним загрозам. Обговорювалися суто практичні аспекти – особливості правозастосовчої діяльності, розслідування, попередження та протидії кіберзлочинності, шляхи розбудови системи реагування на кібернетичні атаки на національні інформаційні інфраструктури тощо.