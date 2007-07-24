У Білорусі зник звільнений глава КДБ Степан Сухоренко

У Білорусі зник звільнений минулого тижня глава КДБ Степан Сухоренко. Принаймні, його місцезнаходження поки невідоме. Опозиційна білоруська інтернет-газета "Білоруський партизан" повідомляє, що він і його заступник, теж звільнений, арештовані і посаджені в Мінську у в`язницю. Проте офіційно ці чутки підтвердження не знаходять, пише у вівторок Frankfurter Allgemeine. Тим часом у верхньому ешелоні білоруської держави очікуються подальші перестановки. Зокрема, "Комерсант", посилаючись на джерела в політичному керівництві Білорусі, пише, що президент країни Олександр Лукашенко вже підписав указ про відставку прем`єр-міністра Сергія Сидорського і днями він буде оприлюднений. Його можливим наступником вважається міністр внутрішніх справ Володимир Наумов.

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