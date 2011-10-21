Студенти МДУ миють факультет після візиту Медведєва

Група студентів факультету журналістики Московського університету організовує сьогодні в приміщенні факультету «позаплановий суботник» - після відвідання журфаку президентом Росії Дмитром Медведєвим.

Повідомлення про це поширюється у соціальних мережах в Інтернеті. Студентів просять принести на факультет швабри, ганчірки та інші предмети для прибирання.

Відвідування журфаку МДУ Медведєвим викликало неоднозначну реакцію. Як передає Радіо Свобода, зустрітися з президентом дозволили лише заздалегідь відібраним студентам, на зустріч приїхали також активісти прокремлівського руху «Наші».

Співробітники президентської охорони затримали сімох студентів, які розгорнули плакати з безсторонніми питаннями до Медведєва, повідомляє радіостанція "Ехо Москви". Зокрема, три студентки з плакатами "Чому ви сидите в твіттері, а Ходорковський у в`язниці?", "Вам не шкода бюджетних грошей на такі` вибори `?" і "За що ви звільнили Кудріна?" встали навпроти журфаку і були затримані співробітниками поліції. Ще четверо: три дівчини і молодий чоловік, - підняли плакати зі словами "Преса - від` пресувати `" вже всередині будівлі, коли Медведєв проходив повз них.

Студенток, затриманих на вулиці, відвезли у відділення міліції і взяли пояснювальні. Решту чотирьох замкнули в аудиторії на першому поверсі, де якісь "люди в цивільному" погрожували дівчатам відрахуванням з університету, а юнака лякали армією і "каліцтвом кистей рук".

За словами президента журфаку Ясена Засурского, ніхто з сімох відрахований не буде. Він пояснив, що у співробітників ФСО існують "дуже жорсткі інструкції", однак вони зловжили своїми повноваженнями, пригрозивши студентам відрахуванням, повідомляє Лента.ру.