Велика Британія дозволить США розмістити на своїй території елементи ПРО

Велика Британія дозволить Сполученим Штатам Америки використовувати свою військово-повітряну базу в північній Англії для розміщення елементів системи протиракетної оборони.

Як передає Газета.ru, про це заявив британський міністр оборони Дес БРАУН, зазначивши, що це буде позитивним кроком для Британії.

«Системи протиракетної оборони є лише засобом оборони», - наголошується в заяві Д.БРАУНА. За його словами, таким чином Британія «допомагає забезпечити в майбутньому захист її громадян».

Яким саме чином база в Північному Йоркширі використовуватиметься, міністр не уточнив.

Раніше Лондон дозволив американцям модифікувати свої радари на іншій військовій базі - RAF Fylingdales.

Як повідомлялося, США планують розвернути в Східній Європі елементи своєї протиракетної оборони, мотивуючи свій намір необхідністю захисту від ймовірних пусків ракет з близькосхідного регіону, зокрема - з Ірану.

Керівництво Росії неодноразово виступало з гнівними заявами стосовно планів США розмістити 10 протиракетних установок в Польщі і радарну станцію в Чехії, мотивуючи це загрозою національній безпеці Росії.

Зокрема, 4 червня Президент Росії Володимир ПУТІН заявив, що для російських ракет з`являться нові цілі в Європі, якщо частина стратегічного ядерного потенціалу США опиниться на Європейському континенті і загрожуватиме Росії.