США розширюють мережу таємних інформаторів

Американська влада активно розширює мережу таємних інформаторів усередині країни для виявлення терористів і іноземних шпигунів, а також сприяння правоохоронним органам у кримінальних розслідуваннях, повідомляє телекомпанія "Ей-бі-сі" з посиланням на доповідь, нещодавно подану ФБР до Конгресу США.

Набір тисяч таємних інформаторів - наслідок підписаної в 2004 році президентом США Джорджем Бушем директиви, згідно з якою ФБР мусила поліпшити контртерористичну діяльність за допомогою зміцнення агентурного розвідувального потенціалу.

У документах, на які посилається телекомпанія, йдеться про "більш ніж 15 тисяч" інформаторів, більшість з яких, як припускає "Ей-бі-сі", будуть громадянами США. Частина інформаторів можуть перебувати за межами США і бути завербовані зарубіжними відділками ФБР.

Загальна вартість програми перевищує 22 мільйони доларів, повідомляє телекомпанія, якій не вдалося одержати коментарів у представників силових і правоохоронних структур США.