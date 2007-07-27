Москва вимагає розкрити таємницю про замах на Березовського

Росія чекає офіційних роз`яснень у зв`язку з недавніми повідомленнями британських ЗМІ про арешт якоїсь особи російського походження за підозрою в підготовці замаху на Бориса БЕРЕЗОВСЬКОГО. Про це було заявлено послові Великої Британії в Москві Ентоні БРЕНТОНУ, який у четвер був викликаний в МЗС РФ, передає РІА Новости.

"Російська сторона як і раніше чекає офіційних роз`яснень з приводу недавніх повідомлень британських ЗМІ про якусь особу російського походження, яке нібито було арештовано в Лондоні за підозрою в замаху, що планувався, на Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО, проте через місяць депортованого з Великої Британії", - йдеться в повідомленні МЗС РФ.

Як повідомив раніше представник прес-служби Скотланд-Ярду, 21 червня цього року якийсь чоловік був затриманий в центрі Лондона за підозрою в підготовці вбивства Б.БЕРЕЗОВСЬКОГО. Пізніше, 23 червня, ця людина була звільнена без пред`явлення звинувачень і передана в розпорядження імміграційних властей для депортації з країни, повідомила поліція.

У повідомленні МЗС РФ наголошується, що якщо йдеться про газетні спекуляції, російська сторона має право розраховувати на їх офіційне публічне спростування.

"Якщо ж британська сторона має в своєму розпорядженні будь-які докази злочинних намірів затриманого, і якщо він дійсно є росіянином, то виникає законне питання, чому британські правоохоронні органи, депортувавши з країни підозрюваного в намірі скоїти злочин, не тільки не поставили до відома російські власті, але навіть не повідомили їм його ім`я", - підкреслили в російському МЗС.

У повідомленні наголошується, що російська сторона продовжує наполягати на отриманні вичерпних роз`яснень із цього приводу, а також гарантій, що такі дії британських властей не створюють загрозу безпеці російських громадян.