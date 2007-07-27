У Мінську затриманий один з лідерів білоруської опозиції

27 липня в Мінську був затриманий лідер Об`єднаної громадянської партії Білорусі Анатолій Лебедько. Як повідомляється на сайті ОГП, біля майдану Незалежності, де опозиція відзначала День незалежності Білорусі, лідера партії "схопили троє в цивільному", не пред`явивши ніяких посвідчень і не пояснивши, за що його затримують.

Пізніше стало відомо, що його доставили в одне з районних відділень міліції. За інформацією ОГП, там же перебуває і затриманий раніше Франак Вечорка, син лідера Білоруського народного фронту.

Як повідомляється, опозиціонери хотіли влаштувати мітинг на майдані Незалежності, проте були вижаті звідти силами міліції та ЗМОПу. Потім вони спробували зібратися в розташованому поряд сквері Янки Купали, але спецназ вигнав їх і звідти.

27 липня представники опозиційних рухів планували провести в Мінську ряд акцій на честь роковин з дня ухвалення декларації про суверенітет Білорусі.

Офіційний День незалежності в республіці відзначається 3 липня, у день звільнення Мінська від фашистських загарбників в 1944 році.

Лента.ру