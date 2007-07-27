Якщо Росія вийде з Договору про ЗЗСЄ, Україна діятиме ”адекватно”

У разi виходу Російської Федерації з Договору про звичайні збройні сили в Європі» Україна вживатиме адекватних заходiв з урахуванням інтересів національної та регіональної безпеки. Про це заявив виконуючий обов’язки міністра оборони України Леонід ПОЛЯКОВ під час брифінгу для журналістів, який відбувся сьогодні у клубі Кабінету Міністрів України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на думку в.о. міністра, в сучасному свiтi багато речей проводиться iзольовано, деякi країни намагаються вирiшити свої питання безпеки, не враховуючи безпеку iнших країн. Л.ПОЛЯКОВ наголошує, що “для нас це неможливо”.

“Крапку у цьому питанні ще не поставлено. З урахуванням того, що буде далi, Україна адекватно реагуватиме у вiдповiдностi з чинним законодавством, баченням Президента України як Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, i тими рiшеннями, якi ухвалюватимуться в Радi національної безпеки та оборони України”, - наголосив Л.ПОЛЯКОВ.

Виконуючий обов’язки міністра оборони вважає, що у разi виходу Росiї з ДЗЗСЄ Україна розглядатиме не тiльки свої дiї в односторонньому порядку, але й комплекс багатосторонніх дiй з урахуванням iнтересiв Росiї, європейських країн, а також таких важливих стратегiчних партнерiв, як США i Канада.

“Це буде комплекс дипломатичних i вiйськово-полiтичних заходiв, але потрiбне буде рiшення РНБО, - додав він.