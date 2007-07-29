Пожежа в паризькому метро: постраждали 35 чоловік
13:30, 29 липня 2007Світ
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До місця інциденту прибула сотня пожежників
Під час пожежі в паризькому метро від отруєння димом постраждали 35 чоловік, серед них - вагітна жінка, стан якої, за словами пожежників, оцінюється як серйозний. П`ятнадцяти постраждалим знадобилася госпіталізація, повідомляє агентство France Presse.
Займання сталося у гальмівних колодках одного з вагонів на перегоні між станціями Інвалід (Invalides) і Варенн (Varenne). Пожежу була швидко ліквідована співробітниками метрополітену, які застосували вогнегасники.
Проте, до місця інциденту було викликано більш як сто пожежників.
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