Пожежа в паризькому метро: постраждали 35 чоловік

Під час пожежі в паризькому метро від отруєння димом постраждали 35 чоловік, серед них - вагітна жінка, стан якої, за словами пожежників, оцінюється як серйозний. П`ятнадцяти постраждалим знадобилася госпіталізація, повідомляє агентство France Presse.

Займання сталося у гальмівних колодках одного з вагонів на перегоні між станціями Інвалід (Invalides) і Варенн (Varenne). Пожежу була швидко ліквідована співробітниками метрополітену, які застосували вогнегасники.

Проте, до місця інциденту було викликано більш як сто пожежників.