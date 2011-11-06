В Афганістані смертник підірвався під час намазу: понад 10 загиблих

Терорист-смертник вибухнув у неділю під час святкового намазу з нагоди мусульманського свята жертвопринесення Ейд-е Курбан у мечеті на півночі Афганістану, більше десяти людей загинули, повідомили РІА Новинив прес-службі сил безпеки поліції провінції Баглан.

За словами співрозмовника агентства, теракт стався в мечеті старої частини міста Баглан-е Маркязі, колишнього адміністративного центру провінції Баглан.

За даними поліцейських, терорист в жилеті смертника увійшов до мечеті і вибухнув поруч з одним з високопоставлених офіцерів провінційних сил безпеки поліції на ім`я Абдул.

За попередніми даними, сам Абдул і шість його охоронців загинули. Жертвами теракту стали також троє мирних жителів.

Разом з тим, як пізніше інформував ЗМІ прес-секретар МВС Афганістану Седдік Садки, в теракті загинули шестеро мирних жителів, ще 15 отримали поранення.

Чи входять убиті охоронці поліцейського в число мирних жителів, не уточнюється.

Напередодні лідер талібів Мулла Омар закликав своїх бойовиків берегти життя мирних жителів і під час свята жертвопринесення утриматися від терактів, в яких може постраждати мирне населення. Винні у загибелі мирного населення постануть перед шаріатським судом, заявив Омар.