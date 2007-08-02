Путін дозволив використовувати зброю для охорони трубопроводів

Президент Росії Володимир Путін підписав Федеральний закон "Про внесення змін до Федерального закону "Про постачання продукції для федеральних державних потреб" і статтю 12 Федерального закону "Про зброю". Внесені до закону поправки дають право охоронцям нафтопроводів "Транснефті" і Газпрому застосовувати зброю.

Згідно з поправками, дочірні товариства ВАТ "Акціонерна компанія з транспортування нафти "Транснефть", що експлуатують магістральні нафтопроводи і є їх власниками, а також ВАТ "Газпром" мають право використовувати і застосовувати службову зброю і спеціальні засоби для забезпечення збереження продукції, що постачається для державних потреб. Охоронці зазначених нафтопроводів мають право зберігати, носити і застосовувати службову зброю.

Незважаючи на підтримку поправок Держдумою і Радою Федерації Росії, на стадії ухвалення були і противники цього закону. Зокрема, спікер верхньої палати парламенту Сергій Миронов заявляв, що "створення приватної, корпоративної армії, яка охоронятиме трубопроводи, – це небезпечний прецедент". С.Миронов також висловлював побоювання, що слідом за Газпромом і "Транснефтью" створювати свої "збройні формування" почнуть і інші стратегічні компанії. А це "в умовах кримінальної Росії вкрай небезпечно", - наголошував спікер Ради Федерації.

Деякі спостерігачі вважають, що закон, дозволяючи Газпрому і "Транснефти" озброїтися, викличе незадоволення інших великих держкомпаній, зокрема РАТ "ЕЭС Росії" та Російських залізниць. Цілком можливо, що ці монополії почнуть вимагати подібних привілеїв і для себе.

Тим часом віце-президент "Транснефти" Сергій Григор’єв на стадії ухвалення закону наголосив, що йдеться виключно про службову зброю, що відрізняється від бойової потужністю, далекобійністю, скорострільністю та іншими параметрами, сформульованими в законі про зброю. С.Григор’єв також посилався на міжнародну практику. Зокрема, він заявив, що службова зброя є в охоронних структурах всіх відомих в світі трубопровідних компаній.

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