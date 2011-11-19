Опозиція в Сирії створила спеціальний додаток для iPhone
01:13, 19 листопада 2011Світ
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Для спростовування урядових повідомлень
Сирійська опозиція почала використовувати власний додаток до iPhone для поширення антиурядових новин, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на інтернет-ресурс Mobiledia.
За його даними, програма «Сурія ва бас" ("Тільки Сірія") покликана спростовувати офіційні повідомлення, які, як вважає опозиція режиму Башара Асада, "свідомо спотворюють факти". Зокрема, в одному з перших повідомлень кажуть, що "Вільна сирійська армія" завдала ударів по ключових точках в Дамаску. Користувачі мобільників iPhone при цьому могли побачити карту зі схемами атак, включаючи знімки з повітря.
Як відзначає Mobiledia, додаток "Сурія ва бас" було створено діючими в підпіллі місцевими координаційними комітетами і включає в себе також колекції відео і анекдотів, які висміюють Асада. Опозиція розглядає це як допоміжний засіб боротьби з диктатурою. Однак такі засоби зв'язку як iPhone в Сирії або недоступні для більшості, або занадто дорогі. Тому додаток більшою мірою орієнтований на користувачів за межами країни.
За даними ООН, в боротьбі проти правлячого режиму в Сирії з березня цього року загинули 3500 чоловік.
За його даними, програма «Сурія ва бас" ("Тільки Сірія") покликана спростовувати офіційні повідомлення, які, як вважає опозиція режиму Башара Асада, "свідомо спотворюють факти". Зокрема, в одному з перших повідомлень кажуть, що "Вільна сирійська армія" завдала ударів по ключових точках в Дамаску. Користувачі мобільників iPhone при цьому могли побачити карту зі схемами атак, включаючи знімки з повітря.
Як відзначає Mobiledia, додаток "Сурія ва бас" було створено діючими в підпіллі місцевими координаційними комітетами і включає в себе також колекції відео і анекдотів, які висміюють Асада. Опозиція розглядає це як допоміжний засіб боротьби з диктатурою. Однак такі засоби зв'язку як iPhone в Сирії або недоступні для більшості, або занадто дорогі. Тому додаток більшою мірою орієнтований на користувачів за межами країни.
За даними ООН, в боротьбі проти правлячого режиму в Сирії з березня цього року загинули 3500 чоловік.
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