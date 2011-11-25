Європейці більше не платитимуть за польоти над Сибіром

Брюссель давно звинувачував Москву у дискримінації

ЄвропейськийСоюзі Росіядомовилисяпро поетапнувідмовувідсплатиавіаперевізникамизборів запольотитранссибірськими маршрутами, повідомляєБі-бі-сі.



Угода дозволяєістотноскоротитисобівартістьавіаперельотівз Європидо Східної Азії.



Збори заполітнадСибіромбулидавнімджереломчварміжРосієюта ЄС:БрюссельзвинувачувавМосквуу дискримінаціїіноземнихавіакомпаній.



Укладення угодипро скасуваннямитастало можливим незабаромпіслятого, як у жовтні булиусуненіостаннісерйозніперешкоди довступу Росіїдо Світовоїорганізації торгівлі.



"Домовленістьскасовуєобов'язокперевізниківЄСвступативкомерційніугоди зросійськимиавіаперевізникамидлявикористаннятранссибірськихмаршрутів.Повністюавіасборибудутьскасовані непізніше 1 січня2014 року", -говоритьсявзаяві РадиЄвросоюзу.

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