Європейці більше не платитимуть за польоти над Сибіром
Брюссель давно звинувачував Москву у дискримінації
ЄвропейськийСоюзі Росіядомовилисяпро поетапнувідмовувідсплатиавіаперевізникамизборів запольотитранссибірськими маршрутами, повідомляєБі-бі-сі.
Угода дозволяєістотноскоротитисобівартістьавіаперельотівз Європидо Східної Азії.
Збори заполітнадСибіромбулидавнімджереломчварміжРосієюта ЄС:БрюссельзвинувачувавМосквуу дискримінаціїіноземнихавіакомпаній.
Укладення угодипро скасуваннямитастало можливим незабаромпіслятого, як у жовтні булиусуненіостаннісерйозніперешкоди довступу Росіїдо Світовоїорганізації торгівлі.
"Домовленістьскасовуєобов'язокперевізниківЄСвступативкомерційніугоди зросійськимиавіаперевізникамидлявикористаннятранссибірськихмаршрутів.Повністюавіасборибудутьскасовані непізніше 1 січня2014 року", -говоритьсявзаяві РадиЄвросоюзу.