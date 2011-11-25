Американський авіаносець впритул підійшов до Сирії

Американський авіаносець впритул підійшов до територіальних вод Сирії, повідомляє Press TV. Такий крок США вже викликав різні міркування щодо майбутнього режиму Башара Асада.



Уточнено, що йдеться про "Джорджа Буша" - останній із спущених на воду авіаносців класу "Німіц". Корабель з бортовим номером CVN 77 названий на честь 41-го президента США Д. Буша старшого. Авіаносці цього класу - найбільші військові кораблі в світовому океані, їх водотоннажність перевищує 90 тис. тонн. Крім артилерійського та ракетного озброєння його основну ударну міць складають 70 одиниць авіатехніки, включаючи 48 бойових винищувачів.



Додаткову нервовість ситуації додає інформація, що напередодні Державний департамент США закликав усіх громадян Америки негайно залишити Сирію. Крім цього, стало відомо, що глава дипломатичної місії США в Дамаску, який був відкликаний після нападу на посольство і про можливе повернення якого повідомлялося раніше, в найближчій перспективі не повернеться.



Раніше, зазначає РосБізнесКонсалтинг, американські політики, за винятком найбільш різких консерваторів, виступали за дипломатичне вирішення проблеми. Про відсутність бажання діяти за лівійським сценарієм також заявляли країни Ліги арабських держав (ЛАД) і Туреччина. Крім того, будь-які серйозні міжнародні дії щодо Сирії, тим більше військового характеру, не санкціоновані Радою Безпеки ООН.



Офіційної заяви від Вашингтона поки не було. Варто зазначити, що Б.Асад вже пообіцяв взяти приклад Муаммара Каддафі і до кінця боротися за свою батьківщину. Крім того, у разі агресії, він гарантував обрушити масований ракетний удар на Ізраїль.