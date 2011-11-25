Сирії висунуто ультиматум
01:49, 25 листопада 2011Світ
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У владиСиріїє 24години на те, щоб датизгодунав'їздвкраїнумісіїспостерігачіввід Лігиарабськихдержав- інакшеДамаскчекаютьсанкції, говоритьсявзаявіорганізації, повідомляєБі-бі-сі.
Санкціїможутьвключативсебеприпиненнятранспортного сполучення зСирієюі заморожуваннядержавнихактивів.
ЗаяваЛАГпрозвучалонатлінаростаючогоміжнародного тискунаДамаск.
Відсирійськогорежимувимагаютьприпинитивбивстваактивістівопозиції, які виступаютьпротипрезидентаБашараАсада.
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