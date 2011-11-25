Сирії висунуто ультиматум

У владиСиріїє 24години на те, щоб датизгодунав'їздвкраїнумісіїспостерігачіввід Лігиарабськихдержав- інакшеДамаскчекаютьсанкції, говоритьсявзаявіорганізації, повідомляєБі-бі-сі.



Санкціїможутьвключативсебеприпиненнятранспортного сполучення зСирієюі заморожуваннядержавнихактивів.



ЗаяваЛАГпрозвучалонатлінаростаючогоміжнародного тискунаДамаск.



Відсирійськогорежимувимагаютьприпинитивбивстваактивістівопозиції, які виступаютьпротипрезидентаБашараАсада.

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