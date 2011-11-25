Сирії висунуто ультиматум

01:49, 25 листопада 2011
Світ
2404 0

У владиСиріїє 24години на те, щоб датизгодунав'їздвкраїнумісіїспостерігачіввід Лігиарабськихдержав- інакшеДамаскчекаютьсанкції, говоритьсявзаявіорганізації, повідомляєБі-бі-сі.

Санкціїможутьвключативсебеприпиненнятранспортного сполучення зСирієюі заморожуваннядержавнихактивів.

ЗаяваЛАГпрозвучалонатлінаростаючогоміжнародного тискунаДамаск.

Відсирійськогорежимувимагаютьприпинитивбивстваактивістівопозиції, які виступаютьпротипрезидентаБашараАсада.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter