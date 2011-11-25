Синові Каддафі відріжуть пальці

Сину колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі Сейф аль-Ісламу потрібна операція, щоб видалити змертвілі тканини з кількох пальців, повідомляє Reuters з посиланням на оглянув його лікаря.



За словами медика, великий і вказівний пальці правої руки Сейфа аль-Іслама Каддафі були відірвані на рівні середньої фаланги і знаходяться в поганому стані: рани покриті гангренозними тканинами і з них виділяється гній. Лікар заявив, що потрібно ампутація частини пальців з пошкодженої тканиною. У той же час стан ще одного пошкодженого пальця Сейфа аль-Іслама Каддафі не викликає побоювань.



Медик заявив, що пальці були відірвані в результаті вибуху, виключивши таким чином висловлену версію про те, що пальці Сейф аль-Ісламу Каддафі обрубали затримали його люди.



Як повідомлялося раніше, після затримання сина Каддафі з'ясувалося, що у нього пошкоджені кілька пальців правої руки. Як тоді розповів молодший Каддафі, він отримав каліцтва кілька тижнів тому в результаті авіаудару НАТО. Наскільки серйозні пошкодження, не уточнювалося.



За словами лікаря, він би видалив змертвілі тканини з пальців Сейфа аль-Іслама Каддафі найближчим часом, якби того перевезли в лікарню. Влада міста Зінтана, де знаходиться син колишнього лідера джамахірії, проте побоюються, що в разі переведення в лікарню Сейфа аль-Іслама Каддафі спробують убити.



Сейф аль-Іслам Каддафі, нагадує Лента.ру, був затриманий на півдні Лівії 19 листопада 2011 і перевезений в Зінтан, де перебуває під охороною місцевої влади в засекреченому місці. Очікується, що сина Каддафі незабаром перевезуть до Тріполі. Сейфу аль-Ісламу Каддафі пред'явлені звинувачення у злочинах проти людяності, скоєних під час громадянської війни в Лівії. Нова влада відмовилася видати його Міжнародному Гаазькому суду.