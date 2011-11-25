Новий землетрус у Японії

Землетрус магнітудою 4,3 стався сьогодні на півдні центрального японського острова Хонсю.

Як передає ІТАР-ТАРС, епіцентр землетрусу знаходився в префектурі Хіросіма. Через вкрай невелику глибину залягання осередку - всього 10 км - потужні поштовхи відчувалися в 10 префектурах на півдні Хонсю.

Інформації про руйнування або постраждалих не надходило. За повідомленням національного метеорологічного управління Японії, загроза цунамі не оголошувалась.