Росіянам призначили дату виборів президента

Рада Федерації РФ призначила дату чергових виборів президента Росії, вони пройдуть 4 березня 2012 року.

Як передає РІА «Новости», призначення виборів глави держави належить до відання Ради Федерації згідно з Конституцією Росії. Рішення про призначення виборів повинне бути ухвалене не раніше, ніж за 100 днів і не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Відповідно до закону "Про вибори президента Російської Федерації", днем голосування на виборах президента стає друга неділя місяця, в якому проводилося голосування на попередніх президентських виборах.

Як повідомив журналістам голова конституційного комітету палати Олексій АЛЕКСАНДРОВ, оскільки попередні вибори президента проходили в березні 2008 року, то формально день голосування повинен був бути призначений на 11 березня 2012 року. Однак якщо неділю, в яку повинні відбутися вибори, оголошено робочим днем (11 березня 2012 року - робочий день через перенесення вихідних у зв'язку зі святом 8 березня), то голосування призначається на попередню неділю.

Тому вибори призначені на 4 березня, відповідно до Конституції і закону про президентські вибори, пояснив сенатор.

Постанова Ради Федерації про призначення дати президентських виборів набуде чинності після її опублікування, це має відбутися не пізніше, ніж через п'ять днів після рішення про призначення дати виборів. З моменту публікації постанови стартує виборча кампанія.