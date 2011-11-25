Португальці пішли штурмом на парламент

Маніфестація протесту біля будівлі Португальського парламенту в центрі Лісабона переросла в запеклі сутички з поліцією.

Як повідомляє сайт телеканалу «Euronews», 10 осіб було заарештовано.

Демонстранти знесли металеву загорожу і намагалися взяти будівлю штурмом. Проти них виступили поліцейські.

Минулої доби Португалія була паралізована загальнонаціональним страйком. У четвер в Лісабоні були закриті школи і вузи, багато держустанов і пошта, не працювали аеропорти і міський транспорт.

Обурення людей викликане жорсткими заходами економії, що їх впроваджує уряд для скорочення бюджетного дефіциту. Безробіття в країні досягло 12%. У четвер агентство Fitch знизило кредитний рейтинг Португалії ще на один ступінь.

Португалія третьою з країн єврозони (після Греції і Ірландії) була змушена звернутися по фінансову допомогу до Євросоюзу і МВФ. Натомість Лісабон зобов`язався скоротити бюджетні видатки.

Демонстранти вважають, що “тягар з виведення країни з кризи розподілено нерівномірно”, і що “Хресну ходу країни на Голгофу очолили працівники державного сектору”.