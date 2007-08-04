Через дощі в Південній Азії загинули 1400 людей

Повені в Південній Азії, спричинені найпотужнішими за останні кілька десятиліть мусонними дощами, за два місяці призвели до загибелі близько 1400 людей, повідомляє AFP. Ще 25 мільйонів жителів Індії, Бангладеш і Непалу змушені були залишити свої домівки.

У одній лише північній Індії затопило близько 2400 сіл. У Західному Бенгалі на двох річках прорвало дамби. Через відсутність чистої питної води на інфекційні хвороби захворіли близько 16 тисяч осіб.

У найбільш потерпілі від повені райони штату Хибар продовольство доставляється вертольотами. У тому ж штаті сталося зіткнення місцевих жителів і поліції. Одна людина загинула і близько 20 одержали поранення, коли селяни спробували зруйнувати ділянку залізниці. Дорога була прокладена по насипу, і частину її жителі мали намір зірвати, щоб відвести воду з села.

У Бангладеш затоплено близько 89 тисяч будинків, 7,5 млн. людей залишилися без даху над головою. Уряд організував загони добровольців для допомоги потерпілим, проте суден для порятунку людей і доставки продовольства в країні бракує

Reuters передає, що рясні опади змили тонкий шар родючого мулу на рисових полях Індії, що означає загибель урожаю.

Сезонні або мусонні дощі - звичне для південно-азійського клімату явище. Як правило, вони тривають з червня по вересень. Проте цього року дощі виявилися найсильнішими за останні 30 років. Синоптики стверджують, що дощі поновляться з новою силою на початку наступного тижня.