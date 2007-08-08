США підтримали Грузію в ракетному конфлікті з РФ

США виражають "тверду підтримку" суверенності і територіальної цілісності Грузії, заявив заступник держсекретаря США у європейських відносинах Метью Брайза. За його словами, США поки не мають у своєму розпорядженні інформації про те, що відбулося і хто несе відповідальність за обстріл грузинської території.

В той же час М.Брайза різко спростував припущення російського МЗС про те, що удари були завдані грузинськими винищувачами з метою спровокувати напруженість в регіоні. "США засуджують будь-яку атаку на суверенну територію Грузії", - відзначив М.Брайза в інтерв`ю Reuters.

"Ми поки не можемо сказати, хто за цим стоїть, але і даних про те, що Грузія сама завдала ударів по своїй території, у нас також немає", - заявив заступник держсекретаря, додавши, що "США не бачать анінайменших доказів, що сталося саме так".

М.Брайза розкритикував заяви російської влади, яка, на його думку,"лише збільшує напруженість" і не допомагає вирішенню грузино-осетинського конфлікту. "Риторичні і гучні заяви, що Грузія сама напала на себе, ні до чого не здатні привести, вони лише збільшують напруженість", - заявив М.Брайза.

В той же час, за його словами, "відповідь грузинської сторони гідна похвали - вона стримана, що і потрібно для того, щоб не допустити виникнення нової хвилі насильства і напруженості в регіоні". "Час утриматися від риторичних заяв, і США сподіваються, що всі поводитимуться так само стримано, як і Грузія", - додав М.Брайза.

Нагадаємо, за інформацією МВС Грузії, 6 серпня російський Су-24 порушив повітряний простір країни з боку Росії в районі Казбеги і скинув радіокеровану ракету в зоні грузино-осетинського конфлікту. За словами глави МВС Грузії Вано Мерабішвілі, "Су-24 був зафіксований радарами Міноборони і цивільної авіації Грузії".

Посол РФ в Тбілісі В’ячеслав Коваленко виключив можливість порушення російським літаком повітряного простору Грузії і тим більше завдання ракетних ударів по грузинській території. Таку заяву він зробив журналістам після зустрічі в МЗС Грузії, куди був викликаний у зв`язку з інцидентом.

РБК