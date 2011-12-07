Влада Лівії намагається роззброїти населення

04:24, 07 грудня 2011
Світ
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... і вивести загони повстанців із столиці

Влада Лівіїмають намір докінцярокуроззброїтижителівстолицікраїни -Тріполі,повідомляєРадіоСвобода.

Главаміської радиТріполіАбдулРафікБуХаджару вівтороквизнав,що післязбройногоконфліктувкраїні, що тривав8 місяців, у громадянзалишаються тисячіодиницьзброї,і цестворюєзагрозу громадській безпеці.

Крімтого, в столиціперебувають збройнізагониколишніхповстанцівз іншихміст, які воювалипроти режимуМуамараКаддафі.ДнямижителіТріполіперекрилидеякі вулиці, протестуючипроти їхприсутності.

Плануєтьсявивести цісили зміста до20 грудня,а до31-го -розформуватиТріполійскуюбригадуколишніхповстанців, повідомивБуХаджар.

 

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