Влада Лівії намагається роззброїти населення

... і вивести загони повстанців із столиці

Влада Лівіїмають намір докінцярокуроззброїтижителівстолицікраїни -Тріполі,повідомляєРадіоСвобода.



Главаміської радиТріполіАбдулРафікБуХаджару вівтороквизнав,що післязбройногоконфліктувкраїні, що тривав8 місяців, у громадянзалишаються тисячіодиницьзброї,і цестворюєзагрозу громадській безпеці.



Крімтого, в столиціперебувають збройнізагониколишніхповстанцівз іншихміст, які воювалипроти режимуМуамараКаддафі.ДнямижителіТріполіперекрилидеякі вулиці, протестуючипроти їхприсутності.



Плануєтьсявивести цісили зміста до20 грудня,а до31-го -розформуватиТріполійскуюбригадуколишніхповстанців, повідомивБуХаджар.

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