Сьогодні можна спостерігати повне місячне затемнення

Повне місячне затемнення - друге й останнє в 2011 році - почалося в суботу о 13.33 за київським часом, коли Місяць торкнувся півтіні Землі.

Як передає РІА «Новости», затемнення від початку й до кінця можуть побачити жителі Азії, Австралії, північно-західних регіонів Північної Америки. В європейській частині затемнення буде видно після заходу, коли вже почнеться його повна фаза.

Повної фази, коли земна тінь повністю закриє місячний диск, затемнення досягне о 16.06. Повна фаза триватиме 51 хвилину. Повністю Місяць вийде із земної півтіні о 19.30.

Із моменту входу в півтінь Місяць поступово починає "заливатися кров`ю", червоніти. Це явище пов`язане з тим, що сонячні промені, проходячи через шари земної атмосфери, заломлюються, як крізь призму. Велика частина короткохвильового блакитного й синього випромінювання поглинається, а довгі червоні й оранжеві проходять - вони й забарвлюють Місяць у багрово-червоний колір. Разом із тим на диску Місяця можна помітити й бірюзовий відтінок.

Відтінок, в який забарвлюється земний супутник, може сильно змінюватися рік від року - це залежить від кількості пилу в стратосфері. Якщо в атмосфері багато пилу, приміром, від вивержень вулканів, Місяць стає темнішим.