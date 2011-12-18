Помічник Медведєва каже, що СНД - живий механізм і ховати його зарано

Співдружність незалежних держав (СНД), що відзначає 20-річчя, як і раніше, залишається живим і корисним механізмом, хоча на пострадянському просторі з`являються більш просунуті і вузькоспеціалізовані формати інтеграції.

Як повідомляє РІА “Новости”, про це заявив журналістам помічник президента РФ Сергій ПРИХОДЬКО.

"Я вважаю, що це (СНД) такий живий і корисний механізм, який реагує і на нові політичні реалії в кожній окремій країні, і на домінуючі настрої у тому, що стосується інтеграції. Ховати СНД зарано. Принаймні, у нас такі відчуття, що ніхто цього і не збирається робити", - сказав С.ПРИХОДЬКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Москві відбудеться засідання Ради глав держав СНД, присвячене 20-річчю Співдружності.

Довідка УНІАН. Співдружність Незалежних Держав створено відповідно до Угоди про СНД від 8 грудня 1991 року між Білоруссю, Росією і Україною. 21 грудня 1991 р. Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан і Україна підписали Протокол до цієї Угоди, відповідно до якої всі ці держави стали державами-засновниками СНД. 22 січня 1993 року держави-засновники СНД, окрім Туркменістану і України, підписали Статут СНД, а у грудні 1993 року до них приєдналася Грузія. 18 серпня 2008 року почався, а 18 серпня 2009 року завершився процес виходу з СНД Грузії. Таким чином, зараз до складу СНД входять 11 країн-учасниць. Україна не є членом СНД, оскільки не підписала її Статут. За своїм статусом Україна - одна з країн-засновниць, країна-учасниця СНД.