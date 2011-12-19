Число жертв урагану на Філіппінах перевищило 650 осіб

Кількість загиблих через ураган «Ваші», що обрушився на вихідні на Філіппіни, перевищила 650 осіб, при цьому близько 800 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомляє Газета.Ruз посиланням на Euronews.

Головний удар стихії припав на острів Мінданао і міста Кагаян-де-Оро та Іліган. Постраждали також острови Негрос і Палаван. Ураган і спричинені їм повені і зсуви ґрунту залишили без даху над головою більш як 100 тисяч осіб. Зруйновано дороги і мости, змиті з лиця землі цілі села.

У рятувальних роботах задіяно 20 тисяч військовослужбовців. Проблеми з транспортним сполученням і перебої з подачею електроенергії значно ускладнюють роботу рятувальних загонів.

Раніше повідомлялося про 520 загиблих.

Уряд Філіппін і Червоний Хрест звернулися до міжнародного співтовариства з проханням про допомогу. Розміщеним в тимчасових таборах 35 тис. філіппінців терміново потрібні продукти харчування, вода і намети.