В Індії високовольтний дріт впав на рейсовий автобус: 11 людей загинули

Щонайменше 11 людей загинули і 40 дістали сильні опіки, коли високовольтний дріт впав на автобус, повідомляє РІА “Новости”.

Трагедія сталася неподалік від штату Уттар-Прадеш на півночі країни, коли рейсовий автобус наближався до пункту призначення - місту Деобанд.

"Автобус стояв на узбіччі, коли стався контакт з дротом, який був під напругою 11 тисяч кіловольт", - сказав представник місцевої влади.

Електричний розряд був такої сили, що в автобуса лопнули шини, і почалася пожежа.

Постраждалих пасажирів було направлено до окружної лікарні, багато з них перебувають у критичному стані.

Місцева влада вважає, що трагедія є результатом недбалості працівників електророзподільної компанії, які допустили обрив дроту.