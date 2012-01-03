Польські слідчі просять суд арештувати російського екс-прокурора

Польські слідчі направили в суд подання на арешт затриманого у Польщі колишнього першого заступника прокурора Московської області Російської Федерації Олександра ІГНАТЕНКА терміном на 40 днів.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомила прес-секретар Окружної прокуратури в місті Новий Сонч, яка займається цією справою, Беата СТЕМПЄНЬ-ВАЖЕХА.

Вона відзначила, що місцевий суд розгляне справу завтра, 4 січня.

«На який термін ця особа буде арештована, залежить від суду. Ми подали заявку на арешт на 40 днів, так як це передбачає чинне законодавство», - сказала прес-секретар.

Вона зазначила, що завтрашнє засідання суду є лише першим етапом на шляху екстрадиції, додавши, що остаточне рішення про те, чи передавати затриману людину Росії чи ні, приймає міністр юстиції Польщі.

«Тепер російська сторона повинна до нас направити заявку про екстрадицію, і ми її також мусимо направити в суд, і це суд буде вирішувати, чи є юридичні підстави для екстрадиції», - сказала вона.

«Якщо думка суду буде позитивна, то остаточне рішення буде залежати від міністра юстиції», - пояснила прес-секретар цю процедуру у Польщі.

Б.СТЕМПЄНЬ-ВАЖЕХА відмовилася надати додаткові деталі про обставини затримання російського екс-прокурора та уточнити, чому цю операцію проводили не представники поліції, як зазвичай, а ABW (аналог українського СБУ).

«Ми в це не вникаємо», - сказала вона.

Прес-секретар також не підтвердила і не спростувала оприлюднену в ЗМІ інформацію, що російський прокурор мав при собі фальшивий литовський паспорт.

Згідно з повідомленням Окружної прокуратури Нового Сонча, О.ІГНАТЕНКА, звинувачуваного у корупції та шахрайстві і офіційно оголошеного в міжнародний розшук затримали 1 січня в польському курорті Закопане.

За даними польської радіостанції RMF FM, колишнього російського прокурора затримали працівники ABW, коли він виїжджав автомобілем із Закопаного, де зустрічався зі своєю сім’єю.

За даними російських ЗМІ, слідчий комітет РФ оголосив О.ІГНАТЕНКА, якого підозрюють у «кришуванні» мережі підпільних казино у Підмосков’ї, у міжнародний розшук в липні 2011 року.

За версією слідства, О.ІГНАТЕНКО, якого звільнили з органів прокуратури в квітні минулого року, за сприяння діяльності нелегальним гральним закладам взяв хабар у розмірі близько 1,5 млн. дол.