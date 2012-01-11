На республіканських праймеріз у США є явний лідер

03:07, 11 січня 2012
Світ
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Сьогодні голосує Нью-Гемпшир

Колишнійгубернаторвід штатуМассачусетсМіттРомніздобуваєвпевненуперемогуна першихпраймерізкандидатів упрезидентиСШАвідРеспубліканськоїпартіївштатіНью-Гемпшир.

За попереднімиданими, Ромнінабирає36 відсотківголосіввиборців.

Слідом йдеконгресменРонПолз 25відсоткамиголосів.

Третім -колишнійпосолСШАвКитаїта екс-губернаторштатуЮтаДжонХантсман- 15,5%.

Цірезультати,зазначають ЗМІ,отримані післяпідрахунку5%голосіввиборців.

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