На республіканських праймеріз у США є явний лідер
03:07, 11 січня 2012Світ
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Сьогодні голосує Нью-Гемпшир
Колишнійгубернаторвід штатуМассачусетсМіттРомніздобуваєвпевненуперемогуна першихпраймерізкандидатів упрезидентиСШАвідРеспубліканськоїпартіївштатіНью-Гемпшир.
За попереднімиданими, Ромнінабирає36 відсотківголосіввиборців.
Слідом йдеконгресменРонПолз 25відсоткамиголосів.
Третім -колишнійпосолСШАвКитаїта екс-губернаторштатуЮтаДжонХантсман- 15,5%.
Цірезультати,зазначають ЗМІ,отримані післяпідрахунку5%голосіввиборців.
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