Ортега втретє очолив Нікарагуа

У присутності групи іноземних лідерів і численних зарубіжних делегацій у столиці Нікарагуа - Манагуа - відбулася церемонія офіційного вступу на посаду Президента країни Даніеля ОРТЕГИ.

Як повідомляє NEWSru, він отримав переконливу перемогу на загальних виборах, які пройшли у листопаді минулого року, і вдруге поспіль обійняв вищий державний пост на черговий п`ятирічний термін. До цього Д.ОРТЕГА керував країною з 1981-го до 1990 року.

Він приніс клятву у присутності близько 10 тисяч осіб, які зібралися на центральній столичній площі Революції, а потім одержав президентську стрічку з рук голови Національної асамблеї (парламенту) Рене НУНЬЄСА, передає ІТАР-ТАРС.

На церемонії були присутні, зокрема, президенти Венесуели та Ірану Уго ЧАВЕС і Махмуд АХМАДІ НЕЖАД, а також керівники ряду держав Центральної Америки.

У цілому на інавгурації були присутні делегації з більш як 50 країн і міжнародних організацій.

За підсумками листопадових виборів Д.ОРТЕГА, який очолює правлячий Сандіністський фронт національного звільнення (СФНЗ), одержав 62,46% голосів виборців. Він значно випередив усіх інших претендентів на вищий державний пост.

Одночасно за наслідками голосування переважну більшість у парламенті Нікарагуа одержали представники СФНЗ. Вони отримали у законодавчому органі 63 мандати з 91-го.